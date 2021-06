Calciomercato Roma, niente riscatto | Svolta in Serie A

By

Calciomercato Roma, non ci sarà il riscatto. Trattativa ormai chiusa. Ma c’è subito la svolta in Serie A: ecco le ultime

Nessun riscatto. Ormai la trattativa sembra chiusa e i margini di un ripensamento sono davvero minimi. La questione quindi si è bloccata. E farà ritorno nella Capitale. Ma sarà davvero di passaggio, visto che ci sarebbe già un interessamento di club della Serie A: l’Inter. Non sarà agli ordini di Mourinho. E comunque non è una novità, visto che questa decisione ormai è stata presa da molto tempo.

E come riporta appunta il Tempo, il Psg ha mollato in maniera definitiva la pista Alessandro Florenzi. Scaduti i termini per il riscatto fissato a 9 milioni di euro, ci sarebbe stata una richiesta di sconto da parte di Leonardo, direttore sportivo della società parigina, dopo un colloquio con il procuratore Alessandro Lucci. Ma senza spingere particolarmente. Tant’è che adesso è ufficiale (o quasi) l’addio di Florenzi alla Ligue 1.

Calciomercato Roma, c’è L’Inter su Florenzi

In ogni caso sarà un mordi e fuggi a Trigoria. Anzi, potrebbe addirittura nemmeno passare dal centro sportivo della Roma Florenzi. Perché essendo impegnato con la Nazionale, alla fine dell’Europeo, andrà in vacanza e nel frattempo la trattativa potrebbe chiudersi con l’Inter, che avendo in uscita Hakimi, starebbe cercando di portare a Milano proprio l’esterno che a Simone Inzaghi piace.

La trattativa potrebbe andare a buon fine e la Roma potrebbe anche accettare meno dei 9 milioni che inizialmente chiedeva al Psg. La cosa certa, come ampiamente sottolineato in questi giorni, è che Alessandro, con la casacca giallorossa, non ci giocherà più.