Calciomercato Roma, Sergio Ramos ha deciso | Opzione Liga scartata

Calciomercato Roma, Sergio Ramos ha deciso: scartata l’opzione Liga. I giallorossi rimangono così in corsa per il difensore

La notizia dell’addio tra Sergio Ramos e il Real Madrid è sicuramente importante. E, molte voci, vedono anche la Roma in lizza per il difensore. Che non ha chiuso l’accordo con Florentino Perez perché chiedeva almeno due anni di contratto. La società madrilena gliene offriva uno, e allora meglio salutarsi. Con dispiacere sì, ma senza rimpianti.

L’unica squadra in Spagna che sicuramente avrebbe potuto prendere Sergio Ramos è il Siviglia. Dove il calciatore ha iniziato la sua carriera prima di passare al Real Madrid e vincere tutto quello che si può. Ma in Andalusia, Ramos, non ci andrà. Come confermato anche da Fabrizio Romano, che sottolinea come mai è stato cercato e che non c’è nessuna possibilità, al momento, che si possa concretizzare un’operazione del genere.

Calciomercato Roma, attesa per le parole di Sergio Ramos

La Roma quindi rimane tra le pretendenti. Ma sicuramente non è una trattativa semplice che si può chiudere in breve tempo. C’è comunque attesa per le parole del difensore, che alle 12,30 parlerà in conferenza stampa. Potrebbe anche accennare qualcosa sul suo futuro, magari confermando la decisione di cambiare campionato e non continuare in Spagna.

Su di lui ci sarebbero tutti i maggiori club europei. Attirati dalla possibilità di prendere un difensore che sì è avanti con l’età ma che sicuramente, con la sua esperienza, ha ancora qualcosa da dare. Sarebbe un colpo importante anche sotto il profilo mediatico. Con la Roma che sta velocemente allargando i propri orizzonti. E che ha Mourinho in panchina, oltretutto. Uno che offre garanzie. Sempre. E a chiunque.