Calciomercato Roma, super scambio con il Real | Spinazzola sul piatto?

Calciomercato Roma | Un’indiscrezione che rimbalza dalla Spagna e che, se confermata, potrebbe aprire nuovi scenari in sede di calciomercato. Secondo quanto riportato da “As“, nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro tra un emissario della Roma, Davide Lippi, e persone vicine agli ambienti del Real Madrid, come Luis Campos e Ludovic Fattizzo. Il motivo del summit? Presto detto. Le “Merengues” hanno tastato il terreno con i capitolini, per capire i margini di manovra per arrivare a Leonardo Spinazzola, autentico protagonista con l’Italia agli Europei. Pur di arrivare al laterale ex Juventus, i Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Borja Mayoral, il cui prestito ai giallorossi è stato rinnovato fino al termine della stagione.

Calciomercato Roma, scambio Spinazzola-Mayoral: lo scenario

Al momento è solo un’idea, e nulla di più, anche perché la Roma intende tenersi stretto Spinazzola, che anche con la maglia della Nazionale, sta dimostrando tutto il suo valore. Il classe ’93, fino ad ora è stato uno dei protagonisti della compagine di Roberto Mancini, e non c’è dubbio che anche José Mourinho voglia puntare su di lui. Per la sua poliedricità, Spinazzola prenderebbe il posto di Marcelo, in ottica futura, anche se le possibilità che “Spina” lasci la Roma in questa sessione di calciomercato appaiono molto basse. Da segnalare, però, l’interessamento del Real, che certifica la portata “internazionale” di un calciatore che a suon di sgroppate sulla fascia si sta rivelando sempre di più uno dei migliori interpreti del suo ruolo.