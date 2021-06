Calciomercato Roma, no allo scambio | Tiago Pinto fissa il prezzo

Calciomercato Roma, il Real prepara l’assalto per Spinazzola: svelata la richiesta dei giallorossi per il terzino

In serata dalla Spagna, e più precisamente da As, da sempre molto attento alle dinamiche del Real Madrid, è rimbalzata l’indiscrezione secondo la quale i Blancos avrebbero messo gli occhi su Leonardo Spinazzola, proponendo uno scambio con Borja Mayoral. Un summit a scopo esplorativo tenuto nel sud della Francia, dal quale sarebbe emerso l’intenzione del club spagnolo di puntare con decisione sul terzino destro dei giallorossi, autore di un Europeo importante, sotto tutti i punti di vista.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, bomba Ziyech | Può arrivare così

#RealMadrid have asked info for Leonardo #Spinazzola. No official bid to #ASRoma yet. Confirmed the meeting as reported by AS. Giallorossi don’t want to sell him in a swap and ask €30M at least for the italian fullback. If Marcelo leaves, Spinazzola could be a target. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 17, 2021