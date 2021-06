Calciomercato Roma, no a rinnovo e clausola | Aumenta la concorrenza

Calciomercato Roma, l’attaccante non ha ancora rinnovato e soprattutto non vuole inserire la clausola rescissoria: aumenta la concorrenza

Il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023, adesso è in standby. Anzi, lo è dallo scorso mese di maggio, quando sono iniziati i colloqui per cercare di allungare l’accordo tra le parti. Ma nulla si muove, nonostante sia passato quasi un mese da quando la Fiorentina ha proposto al proprio attaccante, Dusan Vlahovic, il nuovo contratto da firmare. La società viola del presidente Commisso ha messo sul piatto 3 milioni di euro a stagione. E avrebbe voluto inserire una clausola di 60 milioni. Ma è proprio questo il nodo da sciogliere.

Vlahovic, insieme con il suo entourage, non vuole inserire nessuna clausola. Vorrebbe avere la possibilità, qualora si presentasse l’offerta da lui ritenuta giusta, di trattare. Sessanta milioni, al momento, sono tanti: una cifra che in questa finestra di calciomercato, e forse anche nella prossima, nessuno si può permettere. Rimane in stallo quindi, con la Roma che guarda interessata alla questione. Perché Vlahovic, classe 2000, e 21 gol in campionato, è sicuramente un elemento che per qualità tecniche e giovane età, che i giallorossi possono seguire. La linea di Tiago Pinto è stata resa nota da tempo. E in questo contesto Dzeko si allontana sempre di più.

Calciomercato Roma, la concorrenza aumenta

Non sarà minimamente facile poterci arrivare. Perché la concorrenza per il centravanti serbo aumenta, giorno dopo giorno. Perché come riporta violanews.com, adesso sull’attaccante ci sono anche Juventus, Tottenham, Borussia Dortmund e Lipsia. Top club europei che hanno messo gli occhi sul calciatore della Fiorentina. Che ha chiuso non alla grande, ma alla grandissima, il suo campionato.

Una trattativa quella del rinnovo che non sarà facile. Soprattutto in un momento così delicato per la società toscana con Gattuso che sarebbe pronto a lasciare dopo i dissidi con Commisso per via di Jorge Mendes, il procuratore, ricordiamo, anche dello Special One. Potrebbe essere un aiuto per cercare di portarlo nella Capitale. Investendo una cifra importante. Ma Vlahovic, 21 anni, ha dimostrato molte qualità.