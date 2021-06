Calciomercato Roma, non solo Xhaka | La situazione a centrocampo

Il gm Tiago Pinto vuole accogliere quanto prima la richiesta di Mourinho nel prossimo Calciomercato.

Continua la caccia al centrocampista che José Mourinho ha richiesto. In cima alla lista Granit Xhaka, svizzero classe ’92 impegnato ad Euro 2020. Proprio ieri i tifosi giallorossi hanno potuto notare la prestazione del centrocampista che ha giocato contro l’Italia di Roberto Mancini, perdendo 3-0. La trattativa per arrivare al giocatore dell’Arsenal però non è semplice, visto che non è stato trovato ancora l’accordo con i Gunners, i quali a loro volta stanno individuando il sostituto dello svizzero. In quel reparto del campo la Roma dovrà poi sfoltire la rosa, con l’indiziato numero uno che sembra essere Amadou Diawara.

Calciomercato Roma, obiettivo Douglas Luiz

Non solo Xhaka però nella lista dei desideri. Qualora la Roma non dovesse riuscire ad arriare al giocatore del club inglese, tra i sostituto ce n’è un altro che arriverebbe sempre dalla Premier League. Già nei giorni scorsi si era fatto il suo nome, ovvero Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. Quest’ultimi la scorsa estate lo avevano prelevato dal Manchester City che ha un’opzione per riprenderlo pagando 25 milioni di sterline, dopo averne presi 14 dai The Villans. Su di lui, dunque, c’è la Roma, che secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica‘, avrebbe ricevuto la risposta al costo del cartellino del classe ’98: 20 milioni. Il budget di Tiago Pinto, però, non è superiore ai 16-17 milioni in questo momento. Trattativa difficile, per il momento non ci sono da registrare contatti ufficiali, ma la Roma ha iniziato a sondare il terreno per il brasiliano.