Comunicato Roma, sorpresa per i tifosi giallorossi | La maglia dell’ultimo Scudetto

A distanza di 20 anni, la Roma ha emanato un comunicato per l’acquisto della maglia dell’ultimo scudetto giallorosso.

Il ricordo di 20 anni fa è sempre dietro l’angolo. La AS Roma ha deciso di mettere in vendita un’edizione limitata della maglia dell’ultimo scudetto giallorosso, targato 17 giugno 2001. Da quella data tante cose sono cambiate, dai presidenti proprietari ai giocatori, passando per allenatori e dirigenti. L’ultimo trofeo per il club capitolino risale all’ormai lontano 2008, l’ultima Coppa Italia vinta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, niente riscatto | Svolta in Serie A

Maglia scudetto Roma 2001, il comunicato

“Baciata dopo un gol, strattonata dagli avversari, sventolata per festeggiare, colpita dal sole e dalla pioggia. La maglia dello Scudetto 2000-01 è stata una protagonista indimenticabile di quella gloriosa cavalcata. Abbiamo deciso di celebrarla con una edizione limitata e numerata realizzata da COPA Football, per chi vuole rivivere quelle emozioni indossando nuovamente una delle maglie giallorosse più amate di sempre”. Il costo sarà di 90 euro e saranno solamente 1000 i pezzi prodotti, in vendita dalla prossima settimana. Sarà acquistabile negli AS Roma Store effettuando il pre-ordine sul sito ufficile dello shop giallorosso.

QUI TUTTI I DETTAGLI