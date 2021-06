Calciomercato Roma, addio ufficiale | Svolta Pinto

Non soltanto il calciomercato che riguarda i calciatori. In casa Roma è in arrivo un’altra nuova figura che affiancherà Tiago Pinto.

Il general manager giallorosso Tiago Pinto, arrivato ufficialmente lo scorso 1 gennaio, lo aveva detto nella conferenza stampa di presentazione “è importante avere uno scouting forte”. Proprio per questo la Roma a breve ufficializzerà un’altra new entry nello scouting giallorosso. “Ritengo che attualmente è imporantissimo, e fa la differenza, avere un dipartimento di scouting molto forte e molto solido. Sono cambiate molte cose in questi anni a livello di analisi dei calciatori”, aveva detto il dirigente portoghese, che insieme al tecnico José Mourinho programmerà le prossime mosse di calciomercato.

Calciomercato Roma, ufficiale l’addio di Fontes

Probiabilmente non saranno gli unici, però, a decidere chi arriverà nella Roma. Proprio pochi minuti fa il Senior Scout del Leicester City José Fontes ha annunciato ufficialmente che lascerà le Foxes dopo cinque stagioni: “Ho deciso di lasciare il Leicester City FC dopo 5 anni indimenticabili. Il viaggio è stato davvero memorabile. Auguro al club e a tutti i tifosi delle foxes un successo continuo per il futuro”. Il dirigente del club inglese già in passato era stato accostato alla Roma. Molto probabilmente sarà lui uno dei nuovi capi scout giallorossi.