Calciomercato Roma, un argentino per Mou | Servono 25 milioni

Calciomercato Roma, nome nuovo per il pacchetto arretrato giallorosso. Si guarda in Olanda, ma servono molti soldi.

Oltre alle cessioni la Roma dovrà pensare velocemente anche agli acquisti che dovrà fare nei vari reparti. Uno di questi è sicuramente la difesa, dove la dirigenza giallorossa sa benissimo di dover intervenire dopo la serie di problemi avuti in queste ultime stagioni.

Tiago Pinto vorrà regalare al più presto dei colpi a José Mourinho, che dal canto suo ha chiesto un esterno (capace magari di giocare su entrambe le fasce senza particolari problemi) e soprattutto un centrale difensivo affidabile ed esperto che andrà a fare coppia titolare con Mancini.

Calciomercato Roma, occhi puntati su Lisandro Martinez

L’edizione odierna de il Romanista parla di un’idea Lisandro Martinez per la società giallorossa. La Roma infatti starebbe sulle tracce di un difensore centrale di piede mancino. Una vera e propria priorità per Tiago Pinto che però, prima di sferrare qualsiasi colpo, dovrà prima vendere visti i 4 centrali in rosa a disposizione di Mourinho.

L’indiziato numero uno in questo caso è Smalling, che ha ricevuto gli apprezzamenti dell’Everton. L’ex squadra di Ancelotti potrebbe riportare in Inghilterra l’esperto difensore e a quel punto la Roma potrebbe affondare il colpo con l’Ajax per Martinez.

Il costo del calciatore argentino è però sicuramente un punto a suo sfavore. I lancieri infatti chiedono 25 milioni di euro per privarsi del difensore che tanto ha fatto bene soprattutto in quest’ultima stagione con la maglia biancorossa.

La Roma in questo momento non ha tutta questa disponibilità economica ma, come detto prima, nel caso si riuscisse a fare cassa con altri giocatori, allora l’affare Lisandro Martinez potrebbe andare in porto.