Calciomercato Roma, svolta e accordo | “Assist” dalla Premier

Calciomercato Roma, svolta ed accordo: le ultime novità sulle mosse dei giallorossi per puntellare il reparto offensivo

Calciomercato Roma | Il mercato della Roma sembra vivere una fase di stallo. Tiago Pinto ha messo in ghiaccio alcune operazioni, procrastinando l’assalto decisivo: scelta ponderata o azzardo irrazionale? Solo il tempo potrà sciogliere questo dilemma; ciò detto, analizzando il reparto offensivo, che è sicuramente quello più chiacchierato, i giallorossi sono ancora lontani dal chiudere l’affare Belotti, e contemporaneamente lasciano una porta aperta per Vlahovic ed Icardi, anche se al momento si segnalano solo sondaggi esplorativi e nulla più.

Calciomercato Roma, le ultime su Odsonne Edouard

Sarà un mercato nel quale si cercherà di capitalizzare al meglio le varie occasioni che di volta in volta si presenteranno. Ecco perché, l’annuncio relativo al sempre più probabile approdo di Daka al Leicester, può innescare un effetto domino non indifferente. Le Foxes, infatti, chiudendo per il bomber del Salisburgo, si tirano fuori dalla corsa per Odsonne Edouard, attaccante del Celtic, il cui contratto scade il prossimo anno. Quello della punta classe ’98 è un profilo attenzionato da tempo da Pinto: si tratta di un attaccante giovane, che ha mostrato spunti interessanti. Il classico talento da “sgrezzare”, che potrebbe essere rivitalizzato dalla cura Mourinho: la pista Roma si era raffreddata, ma non è detto che non possa ritornare in auge, complice le ultime vicissitudini in sede di calciomercato.