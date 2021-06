Calciomercato Roma, affare ai dettagli | Colpo da 35 milioni di euro

Calciomercato Roma, la trattativa è ormai a un passo dalla definizione: affare da 35 milioni di euro per il sì definitivo

Lavori in corso in casa Roma per esaudire le richieste di José Mourinho, che ha chiaramente espresso la necessità di acquistare un bomber di razza, al quale consegnare di fatto le chiavi dell’attacco. In attesa che venga chiarita al 100% la situazione Dzeko, Tiago Pinto ha cominciato a scandagliare il mercato, alla ricerca di soluzioni offensive che possano ingolosire i giallorossi. Fermo restando che l’obiettivo numero uno continua ad essere Andrea Belotti, per il quale manca, però, l’accordo con il Torino, i capitolini nei giorni scorsi avevano sondato anche la pista Daka, che però pare essere definitivamente sfumata.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio ufficiale | Svolta Pinto

Calciomercato Roma, Daka al Leicester: chiusura a un passo

Come riferito da Sky Sport, Patson Daka è sempre più vicino al trasferimento al Leicester: le Foxes hanno vinto le ultime resistenze del Salisburgo, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di sterline ( quasi 35 milioni di euro). Con il bomber classe ’98, che in questa stagione ha siglato 34 reti, il club inglese ha da tempo raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino al 2026: la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, manca solo la classica fumata bianca, che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore.