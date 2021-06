José Mourinho deve ancora arrivare a Roma ma è in costante contatto con la proprietà Friedkin e con il general manager Tiago Pinto per mettere su una squadra competitiva in grado di lottare per traguardi ambiziosi. La scelta del nuovo attaccante potrebbe dipendere anche dalla conferma o meno di Edin Dzeko, con cui è in programma un incontro per mettere a punto il futuro. Anche gli Europei di calcio attualmente in corso di svolgimento potrebbero andare a cambiare le strategie dei giallorossi.

