Calciomercato Roma, sorpasso sulla Lazio per il giocatore a zero

Derby di calciomercato con i biancocelesti. Il giocatore si sta per svincolare ufficialmente. Ecco la situazione.

Un acquisto per ogni reparto, è questa l’indicazione data da José Mourinho alla proprietà giallorossa e al general manager Tiago Pinto. In base alle rispettive priorità sarà questo il calciomercato giallorosso in estate. Sicuramente un portiere titolare e un centravanti, anche se l’obiettivo concreto di questi giorni è il centrocampista centrale. Xhaka continua ad essere il grande indiziato ad arrivare nella capitale, ma l’accordo con l’Arsenal non è stato ancora trovato. Per quanto riguarda la difesa, invece, tutto dipenderà anche dalle possibili uscite, esuberi compresi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro Sergio Ramos | La rivelazione Mou

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Carwin ha firmato | Mourinho pensa al ritiro

Calciomercato Roma, derby con la Lazio per il centrale

Nelle ultime ore si è parlato dell’interessamento di alcuni club di Premier League per Chris Smalling, per il quale lo Special One sembrerebbe aver dato il consenso alla cessione. Intanto tra i possibili arrivi c’è un difensore centrale che gioca da anni in Serie A, vale a dire Nikola Maksimovic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, il giocatore serbo in scadenza con il Napoli tra qualche giorno, e quindi acquistabile a zero, interessa alla Lazio del neo tecnico Maurizio Sarri, ma secondo il noto quotidiano, il primo club a muoversi verso il calciatore serbo sarebbe stato quello giallorosso. La richiesta del giocatore classe ’91 è di 2,5 milioni di euro a stagione, bonus compres, per almeno tre anni.