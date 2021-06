Calciomercato Roma, rinforzo in mediana | “Contatti costanti”

Calciomercato Roma, rivelazione per il mediano: “Contatti continui”. Ultim’ora sul rinforzo a centrocampo: lo scenario

Negli ultimi giorni la pista Nandez si è raffreddata in ottica Roma. Tiago Pinto sembra aver virato con decisione su Xhaka, sebbene non sia ancora arrivata la tanto attesa fumata bianca per il frangiflutti dell’Arsenal, impegnato all’Europeo con la Svizzera. Ragion per cui, sebbene le possibilità che il mastino del Cagliari si trasferisca alla corte di Mourinho non sembrano essere più molte, in ottica giallorossa va comunque monitorata con attenzione l’evolversi della situazione. Nelle scorse ore l’Inter appariva in netta vantaggio sulla concorrenza, ma le dichiarazioni rilasciate dal dirigente dei sardi, Stefano Capozucca, hanno ridimensionato questa supposizione.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, affare ai dettagli | Colpo da 35 milioni di euro

Le parole di Capozucca a L’Interista: “Ora come ora non ci sono offerte concrete; detto questo, i rapporti tra noi e l’Inter sono buoni, i contatti sono costanti.” Alla domanda circa l’eventuale inserimento di qualche contropartita tecnica, ha risposto: “Posso dire che con l’Inter si può intavolare qualsiasi tipo di trattativa.” Era ritornata in auge la suggestione Nainggolan, anche se non c’è l’accordo per il ritorno del centrocampista belga.