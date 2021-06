Calciomercato Roma, ritirata definitiva | Tiago Pinto nei guai

Calciomercato Roma, la ritirata è definitiva e per il gereral manager Tiago Pinto adesso sono guai. C’è ancora una speranza.

La calda estate di calciomercato è iniziata da poco e Tiago Pinto continua a sudare freddo per quella che è la difficile campagna di sfoltimento della rosa extralarge a disposizione di Mourinho. Ci sono tanti, troppi esuberi da piazzare e l’impresa si fa giorno dopo giorno sempre più difficile. Perché girano pochi soldi dopo la crisi per la pandemia da coronavirus e i contratti lasciati in eredità dalla precedente gestione Monchi sono in alcuni casi davvero molto pesanti.

Da questo punto di vista arriva un’altra brutta notizia dalla Francia, che riguarda una delle operazioni più fallimentari fatte dal direttore sportivo tornato poi al Siviglia. La scrive L’Equipe e riguarda il centrocampista centrale di proprietà della Roma Steven Nzonzi.

Calciomercato Roma, il Rennes si ritira: si spera nell’offerta del Benfica

Secondo quanto scritto da L’Equipe, il Rennes ha riflettuto a lungo sul da farsi per quanto riguarda Nzonzi dopo la qualificazione alla prossima Conference League. Il centrocampista è arrivato in prestito secco senza nessuna opzione per l’acquisto a titolo definitivo.

E alla fine il Rennes ha deciso di non andare oltre e di non negoziare il trasferimento del 32enne centrocampista difensivo. Torinato in Francia alla fine del calciomercato invernale del 2020, il campione del mondo ha disputato 46 partite con la maglia del Rennes. Nzonzi tornerà così alla base a un anno dalla scadenza del contratto, in attesa di una sistemazione finale.

Una brutta notizia per Tiago Pinto, che spera ora che l’interessamento del Benfica per il centrocampista si trasformi in un’offerta reale. Secondo la stampa portoghese l’allenatore del Benfica Jorge Jesus avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo: nei prossimi giorni si capirà se ci sono i margini per un suo trasferimento in Portogallo.