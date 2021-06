Calciomercato Roma, blitz Sergio Ramos | Super offerta di Pinto

Clamorosa indiscrezione di calciomercato. Ecco l’offerta proposta dalla Roma a Sergio Ramos.

Uno dei temi più caldi in chiave calciomercato è il futuro di Sergio Ramos, che proprio 48 ore fa aveva dato l’annuncio ufficiale della sua separazione dal Real Madrid dopo ben 16 anni. Il difensore classe ’86 ha detto ‘è tempo di una nuova sfida’ nella conferenza stampa di separazione, assieme al presidente blancos Florentino Perez, ma non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sicuramente le offerte non mancano, soprattutto dai top club europei, ma l’indiscrezione riportata dal giornalista Andrea Pelagatti nella giornata di oggi potrebbe far sognare i tifosi giallorossi.

Calciomercato Roma, l’offerta a Sergio Ramos

Tramite il suo profilo Instagram, il giornalista riporta come “la Roma ha offerto 7.5 milioni l’anno (che diventerebbero 8 con premi agevolmente raggiungibili) a Sergio Ramos. Quindi l’indiscrezione riportata da alcuni colleghi era veritiera. E faccio loro i complimenti. Mou lo ha chiamato realmente. Ma basteranno?”. Lo stesso ha poi confermato l’interesse di Paris Saint-Germain e Manchester City per il difensore 35enne: “Al di là delle mete esotiche, temo che Psg e City possano mettere di più sul piatto della bilancia… mentre il calciatore ha già fatto sapere che non andrà né al Siviglia, né al Barcellona. Giocherà all’estero! Credo che la Roma abbia offerto il suo massimo possibile (anche in ottica di operazioni in uscita), ora attendiamo la decisione dello spagnolo…”