Calciomercato Roma, incontro con l’agente | L’interesse è Real

Calciomercato Roma, il terzino giallorosso e della Nazionale è entrato nel mirino del Real Madrid. I blancos sono pronti a sferrare il colpo.

Ieri sera dalla Spagna (più precisamente da As) è uscita una bomba di mercato che vorrebbe il Real Madrid interessato a Leonardo Spinazzola. I blancos, tra l’altro, avrebbero proposto alla Roma uno scambio con Borja Mayoral (l’attaccante spagnolo è ancora in prestito dal Real con possibilità di riscatto al termine della prossima stagione).

Un summit a scopo esplorativo, che secondo il giornale spagnolo si sarebbe tenuto in Francia. Da qui poi sarebbe emerso l’intenzione del club di Madrid di puntare con decisione sul terzino sinistro dei giallorossi, autore finora di un grande Europeo sotto tutti i punti di vista.

Su Twitter, il giornalista Nicolò Schira, ha confermato l’interesse del Real Madrid per quanto riguarda l’acquisto di Leonardo Spinazzola dalla Roma.

L’incontro però, al contrario di quello che riportava As, sarebbe avvenuto proprio nella capitale italiana (non in Francia quindi), dove in questi giorni sta lavorando il procuratore dell’esterno giallorosso, Davide Lippi.

L’interesse del Real Madrid per Spinazzola è quindi reale e vivo, ma per ora non sembra esserci ancora nessuna offerta ufficiale da parte dei blancos. Stiamo solamente ai primi colloqui. Vedremo nelle prossime settimane se questo interesse possa scaturire in un vero e proprio assalto madrileno ad uno dei giocatori più forti della rosa attuale della Roma.

The meeting in which #RealMadrid have asked info for Leonardo #Spinazzola was in Rome, where Davide Lippi is working in these days and not in France as reported in Spain. Confirmed Real’s interest for #ASRoma fullback, but as I said no official bid yet, but only first talks https://t.co/vsqRuPPwYP

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 17, 2021