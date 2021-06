Calciomercato Roma, assalto Siviglia | Pronti 17 milioni

Calciomercato Roma, sta per sfumare un obiettivo che si era prefissata la società giallorossa. Un ex potrebbe fare lo sgambetto.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One, servirà anche un esterno che può magari svariare su entrambe le fasce senza particolari problemi.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, chiusura imminente | Fumata bianca più vicina

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, svolta e accordo | “Assist” dalla Premier

Calciomercato Roma, Celik ad un passo dal Siviglia

Come riporta il sito todofichajes.com, Zeki Celik è molto vicino ad un trasferimento in Spagna, più precisamente al Sivilgia. L’obiettivo, tra le altre squadre, anche della Roma, è entrato nel mirino di un ex giallorosso, che sicuramente non ha lasciato un bel ricordo nella Capitale.

Stiamo parlando di Monchi. Il direttore sportivo, tornato al Siviglia da un paio di anni, è da tempo sulle tracce del terzino turco. Con il Lille, infatti, ha già avuto diversi colloqui. La squadra francese ha da poco vinto la Ligue 1 ma, nonostante l’importante successo, sta liberando alcuni dei suoi giocatori più importanti.

Il Siviglia avrebbe intensificato, nei giorni scorsi, la trattativa con il Lille e l’arrivo di Celik sarebbe ormai molto vicino. Il passaggio alla squadra spagnola dovrebbe arrivare per una cifra vicina ai 17 milioni di euro.