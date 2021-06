Calciomercato Roma, alleanza con Mendes | Si studia un colpo in attacco

Calciomercato Roma, colpo in attacco con la regia di Mendes: alleanza con il procuratore di Cristiano Ronaldo e rinforzo offensivo?

Calciomercato Roma Mendes | In una finestra di calciomercato che si preannuncia avara di grandi investimenti, anche i top club cercheranno di capitalizzare le varie occasioni che di volta in volta si presenteranno. Una voce in capitolo la ricopriranno sicuramente le cessioni: soltanto chi riuscirà a mettere a posto il bilancio attraverso “l’epurazione” di quelli che sono considerati a tutti gli effetti degli esuberi, potrà sferrare l’assalto decisivo ai grandi colpi che fanno sognare i tifosi. Ne sa qualcosa la Roma, la cui sessione estiva di negoziazioni vive una fase di stasi, frenata dalle mancate cessioni. E così, Tiago Pinto sta vagliando soluzioni alternative per accontentare le richieste di Mou: magari non di primo piano, ma sicuramente futuribili.

Calciomercato Roma, sondato Dany Mota | Asse con Mendes

Stando a quanto riferito da seriebnews.com, le prestazioni del gioiellino del Monza Dany Mota non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori. Sebbene Adriano Galliani abbia manifestato l’intenzione di puntare forte su di lui, l’entourage dell’attaccante, il potente agente Jorge Mendes, avrebbe cominciato a tastare il terreo in vista di un addio in questa finestra di calciomercato: una chiacchierata informale con Tiago Pinto potrebbe esserci stata, con i giallorossi che entrerebbero nell’ordine di idee di puntare su Mota, qualora Edin Dzeko non dovesse partire. Nell’affare con i lombardi possibile l’inserimento ( con la formula del prestito) di uno tra Darboe, Reynolds e Zalewski.