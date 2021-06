Calciomercato Roma, bomber in partenza? Ecco cosa filtra

Calciomercato Roma, le ultime sul possibile addio del centravanti, oggetto di molti rumours nella giornata odierna

Calciomercato Roma Dzeko | Le attenzioni di Tiago Pinto nelle ultime settimane sembrano essere state dirottate sul reparto offensivo, anche se al momento nessuna delle trattative architettate dai giallorossi è entrata nella sua fase più calda. Chiaramente le strategie in termini di acquisti non potranno non essere condizionate dalle eventuali cessioni: in questo senso, nella giornata odierna ha fatto capolino la trattativa relativa al possibile addio di Edin Dzeko.

Calciomercato Roma, le ultime su Dzeko al Fenerbahçe

Come riferito da Jacopo Aliprandi, l’ipotesi un approdo di Dzeko in Turchia, e più precisamente al Fenerbahçe, al momento è uno scenario smentito sia dalla Roma che dall’agente del bosniaco. Pista non percorribile, dunque: a meno di capovolgimenti di fronte improvvisi, che in sede di negoziazione sono sempre dietro l’angolo, non sarà la Turchia il campionato nel quale militerà l’ex City. Ciò non toglie che debba essere valutata con dovizia di particolari l’evolversi della situazione Dzeko: con Mayoral confermato, e un Belotti o un Icardi in rampa di lancio, il “cigno di Sarajevo” potrebbe seriamente in considerazione l’idea di fare le valigie. Staremo a vedere i possibili scenari.