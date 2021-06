Calciomercato Roma, duello col Barcellona | L’Ajax fissa il prezzo

Calciomercato Roma, giallorossi su Lisandro Martinez

In lizza al taccuino del dg portoghese ci sono i nomi di Xhaka e Rui Patricio ma non sono assolutamente da escludersi colpi in altri reparti. Si cercherà, infatti, di trovare un degno sostituto di Edin Dzeko e di portare nella Capitale anche un nuovo difensore.

Per l’ex Tottenham, infatti, anche il reparto difensivo merita di essere rivisto e rinforzato e, in particolar modo, sarebbe emerso in queste ore un nuovo nome. Dopo le notizie relative a Bailly e Aké, infatti, calciomercato.it sottolinea come i capitolini abbiano messo nel mirino anche un giovane centrale dell’Ajax.

Ci riferiamo a Lisandro Martinez, seguito dalla Roma da diverso tempo e annoverabile tra i profili più promettenti in questo reparto. Alle spiccate doti difensive associa una grande capacità di impostazione.

Il 23enne argentino non a caso è finito anche nella wish list dei dirigenti del Barcellona che non hanno però ancora avanzato alcuna offerta. Il costo del suo cartellino è di circa 25 milioni di euro.

Si tratta di una cifra importante ma che garantirebbe ad un eventuale acquirente un ottimo colpo in prospettiva. Lo sanno bene gli stessi fiamminghi che potrebbero addirittura declinare eventuali proposte e attendere che il suo prezzo aumenti nei prossimi mesi. Seguiranno aggiornamenti.