Calciomercato Roma, il nuovo allenatore José Mourinho non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura e spiega la sua scelta.

Lo hanno fatto sentire subito “Special”, e così ha detto sì senza esitazioni. I Friedkin hanno saputo corteggiare José Mourinho, che ora vuole ripagare la fiducia portando la Roma tra le grandissime del calcio europeo.

In una intervista alla rivista GQ, Mourinho ha raccontato qualche “È stata una cosa istantanea o quasi: la mattina in cui il Tottenham mi ha esonerato, la Roma mi ha chiamato di pomeriggio. Loro mi hanno voluto fortemente e mi hanno fatto risentire la passione per il calcio che c’è in Italia e che conosco, specialmente a Roma dove non vincono un trofeo da 20 anni. Con loro e con il general manager Tiago Pinto c’è stata subito empatia”.

Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho

Mourinho è pronto a fare sognare i tifosi dopo le ultime due avventure non proprio ricche di successi. “Ho fatto anche io degli errori e ho sbagliato a dire sì ad alcuni progetti, a volte mi hanno spinto a scegliere situazioni che non avrei dovuto. Sono andato a Manchester in un periodo di transizione, poi al Tottenham che non ha una storia di successi. Alla Roma ho impiegato pochissimo tempo a dire di sì e ora mi tufferò in questa missione impossibile”.

E poi per il futuro Mourinho si vede già come selezionatore e non più come allenatore, anche se tutti i tifosi sperano naturalmente che l’avventura dello Special One in giallorosso sia lunghissima: “Se tutto si incastra nel modo giusto, un giorno mi vedo ad allenare la nazionale portoghese più che un club.