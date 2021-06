Calciomercato Roma, salta la cessione | C’è l’annuncio

Calciomercato Roma, nessun tipo di offerta per il riscatto: l’annuncio che certifica il tutto

[PROS] En fin de prêt au Stade Rennais F.C., Steven Nzonzi quitte la Bretagne. Le champion du monde aura disputé 46 matchs sous le maillot rennais. Le club remercie Steven pour ces 18 mois de prêt et lui souhaite le meilleur. 🤝 pic.twitter.com/B3r4LeoS29 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 19, 2021

Mancava soltanto l’annuncio ufficiale, che è arrivato nel tardo pomeriggio: il Rennes ha deciso di non acquistare a titolo definitivo il centrocampista Steven Nzonzi, che dunque farà ritorno alla Roma. Proprio il club francese ha annunciato il tutto tramite i propri profili social, augurando il meglio al calciatore: termina dunque l’esperienza dell’ex Siviglia al Rennes, dopo un anno e mezzo, 46 partite disputate, e una rete messa a referto.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, pugno duro Pinto | Il piano esuberi

Il classe ‘88, però, a meno di clamorose novità, sarà solo di passaggio alla Roma, dal momento che il centrocampista non rientrerebbe nei progetti tattici che ha in mente José Mourinho. Il contratto del transalpino scade nel 2022: ragion per cui, si ascolteranno le offerte che arriveranno sul tavolo del club capitolino che ha deciso di puntare su un altro tipo di mediano: i contatti con Xhaka, in questo senso, procedono spediti, e sembra che le parti siano a un passo dalla fumata bianca decisiva.