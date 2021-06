Calciomercato Roma, svolta imminente | Incontro con l’agente

Calciomercato Roma, i giallorossi devono sfoltire la rosa e alleggerire il monte stipendi. Intanto una cessione si sta sbloccando.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il più presto possibile dei colpi importanti a José Mourinho.

Prima però toccherà pensare alle cessioni. La Roma infatti deve sfoltire la rosa e alleggerire il monte stipendi. Il ritorno di alcuni calciatori dai vari prestiti in giro per l’Europa non aiuta di certo. Uno di questi giocatori è il centrocampista francese Steven Nzonzi.

Il giornalista portoghese Pedro Almeida riporta su Twitter che il manager del giocatore della Roma, Steven Nzonzi, era in Portogallo per negoziare il trasferimento del suo assistito al Benfica.

Il Rennes invece si può ormai considerare fuori dalla questione Nzonzi, vista la volontà del club francese di non riscattare il giocatore ex Siviglia dopo l’ultima buona stagione passata in Francia, con tanto di raggiungimento dell’Europa (il club transalpino disputerà, come la Roma, la Conference League).

La società giallorossa acquistò il cartellino di Nzonzi nel 2018 dal Siviglia per circa 30 milioni di euro. Ora il costo a bilancio del giocatore francese sulle casse romaniste è di circa 7/8 milioni di euro. Cifra che la Roma chiede per la sua cessione.

Ora è solamente da vedere se il Benfica sarà intenzionata a sborsare realmente questa somma, accontentando sia la società giallorossa che il calciatore francese.

Steven #Nzonzi‘s manager was in Portugal negotiating the transfer of the French midfielder to #Benfica. 🇫🇷

Stade #Rennais is out of the question ❌

🔴 #transfers #slb #staderennais

— Pedro Almeida (@pedrogva6) June 18, 2021