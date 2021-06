Calciomercato Roma, asta a tre | Quindici milioni per Pinto!

Stanno per iniziare le prime mosse del calciomercato della Roma. Soprattutto in uscita ci saranno molti movimenti.

Il grande lavoro che dovrà fare la Roma nella prossima sessione di calciomercato sarà quello di riuscire a piazzare più esuberi possibili, cercando di ottenere anche qualche plusvalenza, in caso contrario comunque liberarsi di ingaggi importanti per giocatori che non faranno parte della Roma targata José Mourinho. Soprattutto nel reparto offensivo ci sarà davvero imbarazzo della scelta per il tecnico portoghese, che vedrà anche i ritorni sulle corsie di Justin Kluivert e di Cengiz Under. Non è detto però che entrambi possano rimanere, anzi soprattutto sul turco ci potrebbero essere novità in uscita.

Calciomercato Roma, Under in Bundesliga

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il turco, impegnato ad Euro 2020, viene da anni difficili tra giallorossi e prestito al Leicester e ora non vuole più sbagliare scelta. In questo momento piace soprattutto in Bundesliga, dove già sono al lavoro alcuni intermediari, ma il messaggio chiaro del club capitolino è ‘nessuna svendita’. Cengiz Under è a bilancio per 5,3 milioni di euro, con il suo contratto in scadenza nel giugno 2023. Niente prestiti, solamente cessione totale del cartellino per un valore di 15 milioni di euro. Sondate le piste turche e spagnole, quelle più concrete portano alla Germiania, dove il Bayer Leverkusen ha mandato qualche segnale. C’è anche il Lipsia, così come l’Eintracht Francoforte, ma secondo le informazioni in nostro possesso, anche il Wolfsburg ha chiesto informazioni.