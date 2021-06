In attesa di chiudere l’acquisto dei primi rinforzi per Mourinho, il calciomercato Roma si scalda anche sul fronte cessioni

Potenziale alleato per alcune trattative in uscita o nemico giurato per quelle in entrata, l’Europeo ha provocato qualche rallentamento sul calciomercato per molte squadre europee. Per quanto riguarda la Roma, Tiago Pinto ha da tempo in pugno gli accordi con Xhaka e Rui Patricio, ma le richieste di Arsenal e Wolverhampton hanno portato il manager portoghese a fare delle riflessioni importanti. Per quanto riguarda il capitolo cessioni, per fare cassa la società capitolina non potrà fare leva esclusivamente sui numerosi esuberi (Fazio, Santon, Pastore, Nzonzi, Under, Diawara) e ci sono valutazioni in corso anche per alcuni titolari della scorsa stagione.

Calciomercato Roma, Villar può partire: il punto

Tra questi, c’è anche Gonzalo Villar. Secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, Mourinho, staff tecnico e staff dirigenziale non escludono una partenza del centrocampista spagnolo, a patto che si presentino le giuste condizioni. L’ex Elche pesa circa 3,5 milioni di euro a bilancio e rappresenta una delle maggiori opportunità per ottenere una plusvalenza importante. Le pretendenti non mancano, soprattutto in Spagna dove Atletico Madrid, Barcellona, Real e Siviglia ne hanno monitorato i progressi con grande attenzione.

In Premier, il connazionale Arteta è un estimatore del ragazzo, ma nel corso delle trattative con l’Arsenal per Xhaka il suo nome non è ancora emerso in maniera concreta. In Italia, va monitorata soprattutto la situazione Napoli: in caso di cessione di Fabian Ruiz, Villar è uno dei nomi presenti nella lista di Luciano Spalletti. La valutazione iniziale dei giallorossi è di 30-35 milioni di euro, cash o tramite scambi.