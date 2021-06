Calciomercato Roma, è derby per l’esterno | Pinto pronto all’offensiva

Calciomercato Roma, è derby con la Lazio per l’esterno: offerto ai giallorossi, Pinto è pronto all’offensiva per soffiarlo ai cugini

E’ derby anche sul mercato. Perché su un possibile obiettivo della Lazio, ci sarebbe anche la Roma. Ai giallorossi infatti, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proposto il calciatore. E Tiago Pinto potrebbe provare l’affondo decisivo per soffiarlo ai cugini che, come al solito, temporeggiano in queste situazioni.

Certo, lì in quella zona di campo Mourinho è coperto. O almeno così sembra al momento. Anche se nessuno è intoccabile e, davanti ad una buona offerta, tutti possono partire. E allora ecco che la trattativa per Kostic potrebbe vedere un’accelerazione nelle prossime settimane. Ma senza dubbio qualcosa in uscita ci deve essere prima di affondare, in maniera definitiva, il colpo.

Calciomercato Roma, Pinto interessato a Kostic

L’Eintracht lo deve vendere per monetizzare. E dopo averlo proposto all’Inter, ha fatto lo stesso anche con la Lazio e soprattutto con la Roma. I biancocelesti forse al momento sembrano un po’ avanti, anche perché la procura dell’esterno è affidata a Ramadani, che è lo stesso agente di Maurizio Sarri. Il rapporto tra i due, però, si sarebbe raffreddato. E allora la Roma rimane vigile sul calciatore. Che, nella passata stagione, dopo Messi è stato quello che ha creato il maggior numero di potenziali occasioni da rete nei top cinque campionati europei.

Un elemento importante quindi, in grado di fare la differenza, soprattutto nell’ipotetico 4-2-3-1 che Mourinho avrebbe in mente per la sua Roma l’anno prossimo. Kostic, inoltre, ha 28 anni, quindi rientra nei canoni dei giallorossi, che non vogliono spendere soldi per cartellini per calciatori che superano quella fatidica età.