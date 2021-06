Calciomercato Roma, occasione dalla Serie A | Lo manda Spalletti

Possibile occasione nel valzer di attaccanti. Il calciomercato potrebbe offrire una soluzione alla Roma.

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante, che possa completare il reparto offensivo centrale della rosa. Il casting continua ormai da settimane, tanti i nomi sul taccuino di Tiago Pinto e di José Mourinho, ma ancora non è stata individuata la vera e propria occasione in rapporto qualità-prezzo, ma anche dal punto di vista anagrafico. Le prime offerte al Torino per Andrea Belotti non hanno portato grandi sviluppi, ma non è detto che la trattativa non possa andare a buon fine. Bisognerà capire anche quale sarà il futuro di Edin Dzeko, che proprio nella giornata di ieri sembrava davvero ad un passo dal Fenerbahce. Un’occasione diversa e non prevista potrebbe presentarsi proprio dal mercato italiano, visto che secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’, non è più stabile la posizione di un attaccante all’interno di un club che potrebbe fare concorrenza alla Roma.

Calciomercato Roma, occasione dal Napoli?

Si tratta di Dries Mertens, il quale proprio un anno fa annunciava il rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2022. Dunque un altro anno ancora di contratto per il belga impegnato ad Euro 2020, ma con l’opzione di un’ulteriore stagione fino al 2023 da 4 milioni di euro netti a stagione. Già poco più di dodici mesi fa l’attaccante 34enne era entrato in orbita Roma, ma alla fine decise di rimanere nel club partenopeo. Secondo il noto sito, dopo un campionato con pochi acuti, segnato anche dai problemi fisici, Mertens sta deludendo anche in Nazionale all’Europeo. Il Napoli starebbe riflettendo sul suo futuro, anche se non è da escludere un ulteriore prolungamento del contratto, con ingaggio spalmato su due o più anni.