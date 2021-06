Calciomercato Roma, Dzeko in Serie A | Pagano il cartellino

By

Calciomercato Roma, a poche ore di distanza dalla nascita delle voci circa il forte interesse del Fenerbahce per Dzeko, si infittiscono i rumors relativi al centravanti bosniaco.

Anche quest’estate il suo nome pare destinato a divenire un vero e proprio tormentone. Con un solo anno di contratto, il suo futuro sembra lontano dalla Capitale ma non sono comunque da escludersi sorprese.

I Friedkin, come ormai noto, vorrebbero abbassare monte ingaggi ed età media della rosa e ciò giustificherebbe un’eventuale volontà di cedere l’ex City. Dal suo futuro dipenderanno le scelte di mercato di Pinto.

Quest’ultimo, infatti, in caso di permanenza del “Cigno di Sarajevo“, darebbe priorità ad altri reparti, investendo poi su un profilo offensivo meno altisonante che possa alternarsi allo stesso Dzeko e a Borja Mayoral.

Discorso totalmente diverso in caso di una sortita, dal momento che quest’ultima renderebbe necessario un investimento importante che possa permettere alla Roma di vantare un centravanti in grado di prendere le redini di quello in foto.

Il tutto avverrà in sinergia con Mourinho e lavorando parallelamente su più fronti, a partire da quello relativo all’estremità difensiva e al centrocampo. Sono queste le priorità dei dirigenti di Trigoria i quali, però, non possono non essere distratti dalla questione relativa ad Edin.

Dipendesse da lui, resterebbe a Roma almeno un altro anno e condividerebbe una delle ultime parentesi della sua carriera con lo Special One. Servirebbe però un sacrificio, che permetta di aiutare una società mal disposta a pagare per un 35enne 7.5 milioni di euro annui.

Calciomercato Roma, l’offerta del Milan per Dzeko

Nelle scorse ore si erano infittite le voci relative ad un forte interesse del Fenerbahce per Dzeko, secondo le quali il centravanti avrebbe già trovato un accordo di massima con i turchi e sarebbe stato presentato la prossima settimana.

Dalla stessa Turchia, però, è giunta un’altra importante indiscrezione, secondo la quale il bosniaco avrebbe ricevuto dei forti apprezzamenti anche da parte del Milan. Maldini e Massara avrebbero individuato in lui il profilo per coadiuvare l’altrettanto saggio Ibra nel progetto di crescita dei giovani.

I rossoneri avrebbero avanzato un’offerta di circa 6 milioni di euro, prontamente declinata da Pinto.