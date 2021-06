Calciomercato Roma, incontro e svolta | Accordo vicino

By

Calciomercato Roma, inizia a muoversi qualcosa sul fronte cessioni dopo il pugno duro adoperato da Tiago Pinto.

Mourinho sa bene di non poter avanzare grandi pretese alla società, almeno per questo primo anno. Al momento si è “accontentato” della forte volontà dei Friedkin di ingaggiarlo, da lui encomiati a più riprese in recenti dichiarazioni.

Lo stesso presidente giallorosso sa, però, che lo Special One necessiti di una squadra migliorata rispetto a quella attuale. In caso contrario, infatti, sarebbe difficile credere che il portoghese possa fare miracoli, considerando le tante difficoltà palesate dalla rosa nell’ultimo biennio.

Ora come ora, però, le priorità sembrano riguardare le cessioni, necessarie per abbassare il monte ingaggi e consegnare all’ex Tottenham una squadra razionale, anche numericamente, e che non pulluli di esuberi.

Questi ultimi sono numerosi, grazie anche ai tanti rientri dai prestiti che si concretizzeranno nelle prossime settimane. Ciò spiega il perché Pinto abbia adottato un atteggiamento deciso, volto a “minacciare” chi ostacoli i progetti capitolini.

Chi sa di essere un peso, sarà messo fuori rosa qualora rifiutasse, senza una vera e propria motivazione, eventuali offerte recapitate per lui. In questo modo si dovrebbero evitare spiacevoli situazioni come quelle passate, quando, ad esempio, Fazio declinò a più riprese le allettanti proposte del Genoa.

Calciomercato Roma, si avvicina la cessione di Nzonzi

Tra le tante questioni da risolvere, ricordiamo anche quella relativa a Steven Nzonzi, centrocampista francese arrivato nella Capitale 3 anni fa, durante la parentesi di Monchi.

Dopo un primo anno tutt’altro che entusiasmante, il numero 42 ha vissuto diverse esperienze in prestito. Col Rennes, nella scorsa stagione, si è distinto per un discreto campionato che non ha però convinto la società a riscattarlo.

A breve, dunque, Nzonzi è atteso a Roma ma sa bene che il suo futuro è ben lungi dalla squadra giallorossa. A differenza di quanto si possa pensare, però, piazzarlo dovrebbe essere meno difficile del previsto.

Stando all’indiscrezione del portale portoghese, A BOLA, l’ex Siviglia sarebbe infatti molto apprezzato dal Benfica e già nelle prossime ore potrebbero esserci delle importanti novità che permettano lo stroncamento decisivo di un matrimonio che, forse, non “s’aveva da fare”.

La Roma potrebbe anche accettare la rescissione del calciatore, agevolando la trattative e accelerando i tempi.