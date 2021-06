Calciomercato Roma, svolta iberica | Cessione più vicina

Calciomercato Roma, svolta iberica: recupero e cessione certa. Molti club interessati alle sue prestazioni. Le ultime

Il suo percorso di recupero procede con i giusti tempi. Non ci sono pericoli al momento che si possano allungare. Tant’è che a metà del prossimo mese potrebbe rientrare nel gruppo che José Mourinho inizierà ad allenare il prossimo 6 luglio a Trigoria nella prima parte di preparazione della Roma. Pau Lopez quindi rimane sul mercato. Le possibilità di vederlo anche l’anno prossimo con la maglia giallorossa sono minime. Soprattutto dopo le rivelazioni esclusive di calciomercato.it.

Diversi club francesi e spagnoli infatti avrebbero chiesto informazioni sullo spagnolo: Granada e Lille su tutte. Anche se, la settimana scorsa, dalla Spagna, si è parlato anche di un interessamento dell’Atletico Madrid come vice di Oblak. Ma Pau Lopez non sarebbe convinto al momento di questa possibile soluzione e starebbe cercando di capire quale club gli possa garantire un impiego con una certa regolarità.

Calciomercato Roma, Pau Lopez in partenza

La cosa certa al momento è che il portiere spagnolo, in ogni caso, non sarà allenato da Mourinho. Che nella sua testa ha altre idee. L’elemento ormai messo nel mirino è Rui Patricio, come ampiamente spiegato, ma la trattativa si sta protraendo un po’ troppo. Senza nemmeno dimenticare che c’è e rimane vivo un certo interesse per Gollini. Ma il portoghese rimane in cima alla lista dei desideri.

La casella verrà lasciata libera da Pau, costretto all’operazione all’inizio del mese di maggio. E che nell’ultima parte di campionato aveva ricominciato a giocare con regolarità. Soprattutto per non far perdere alla Roma un capitale importante.