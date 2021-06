ASRL | Calciomercato Roma, brasiliano gratis per Mou

Calciomercato Roma, occasione brasiliana per Mourinho: ecco quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione

Calciomercato Roma Paulinho | Nome nuovo sul taccuino di Tiago Pinto per rinforzare il centrocampo della Roma. Oltre alla trattativa ben avviata legata a Xhaka, che sembra ormai essere giunta alle sue battute conclusive, i giallorossi starebbero monitorando anche un altro mediano. Come raccolto in esclusiva da Asromalive.it, si segnalano sondaggi della Roma per Paulinho, centrocampista brasiliano che ha da poco annunciato la rescissione del contratto che lo legava al Guangzhou. L’ex centrocampista del Tottenham e del Barcellona piace, però, anche ad altri club: intermediari a lavoro lo hanno proposto anche ad Atletico Madrid, Benfica, Lione e Porto.

Calciomercato Roma, le ultime su Paulinho | Sondaggi in corso

La priorità del classe ’88 sarebbe quella di ritornare a giocare in Europa, anche se si segnalano anche sondaggi dal Sudamerica, in particolare dal Red Bull Bragantino. Da non escludere, però, un clamoroso ritorno al Corinthians, squadra dalla quale il Tottenham lo prelevò nel 2013 per una cifra vicina ai 20 milioni di euro: qualora la sua ex squadra lo dovesse richiamare, Paulinho prenderebbe sicuramente in considerazione l’ipotesi. Seguiranno aggiornamenti.