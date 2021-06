Calciomercato Roma, nessuna offerta | Valutazione di 30 milioni

I giallorossi non hanno ricevuto ancora nessuna proposta ufficiale. La valutazione del cartellino sul calciomercato è di 30 milioni.

Ancora un paio di settimane e poi inizierà ufficialmente la nuova stagione della Roma targata José Mourinho. Il tecnico portoghese vuole costuire le fondamenta per un’ottima rosa, cercando di estrapolare il massimo da ogni singolo calciatore, come da lui stesso ammesso. Per farlo dovrà essere aiutato anche dal mercato, e quindi dal general manager Tiago Pinto, impegnato su più fronti tra cessioni e acquisti. Gli obiettivi principali in questo momento sono il portiere, Rui Patricio in pole, e il centrocampista, Granit Xhaka resta il grande candidato, ma entrambe le trattative non sono ancora concluse.

LEGGI ANCHE: Roma, Mourinho prepara l’arrivo | Ecco lo sbarco Special

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, è derby per l’esterno | Pinto pronto all’offensiva

Calciomercato Roma, situazione Spinazzola Real Madrid

Negli ultimi giorni sembrava una pista molto calda quella tra la Roma e il Real Madrid, non solo perché circola il nome di Sergio Ramos per i giallorossi, ma soprattutto perché ai blancos del neo tecnico Carlo Ancelotti piace Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato però dal giornalista Rudy Galetti, al momento non c’è stata nessuna offerta ufficiale delle merengues per l’esterno sinistro impegnato ad Euro 2020 con l’Italia di Roberto Mancini. La valutazione che il club capitolino fa del laterale è di 30 milioni di euro. Intanto nelle scorse ore vi avevamo riportato come il club spagnolo aveva virato le attenzioni su un altro terzino.