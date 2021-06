Calciomercato Roma, colpo gobbo Paratici e possibile asta | Annuncio in diretta

Calciomercato Roma, annuncio in diretta sull’interessamento del Tottenham di Paratici ma non solo

Calciomercato Roma | Un occhio al fronte acquisti, ma uno rivolto inevitabilmente alla voce cessioni. Seguendo questa direzione, Tiago Pinto si appresta a condurre una sessione di calciomercato che, a detta di Fienga, sarà “intelligente e sostenibile”. Per i colpi richiesti da Mou, la strada ormai è tracciata: per definirli ufficialmente c’è tempo, ma Granit Xhaka, ad esempio, sembra essere sempre più vicino ai giallorossi. Tuttavia, i capitolini dovranno dimostrarsi coriacei nel respingere al mittente le varie offerte che dall’estero sono arrivate, o comunque arriveranno, per i top player della rosa dello Special One.

Le ultime voci riferiscono di un interessamento del Real Madrid per Leonardo Spinazzola: del resto, le prestazioni del classe ’93 con la maglia dell’Italia non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, alimentando rumours ed indiscrezioni. La Roma, dal canto suo, è decisa a respingere al mittente le avances per l’ex laterale della Juventus, per il quale Pinto chiede non meno di 30 milioni di euro. Di questo, e di altro, ha parlato Simone Altobelli, che, intervenendo nella trasmissione Bar Forza Lupi, in onda su Centro Suono Sport, ha aggiunto anche il Tottenham nella lista delle pretendenti per il terzino. Ecco le sue parole:

“Spinazzola lo reputo un top player, ma lo dico da quando militava nella Juventus. Desta impressione perché è capace di saltare l’uomo con una facilità disarmante negli ultimi 30 metri. Mi auguro che la Roma non lo dia al Real Madrid: io so che sia gli spagnoli, sia il Tottenham, vogliono il giocatore.”