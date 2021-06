Calciomercato Roma, futuro in Turchia | Lo scenario

Calciomercato Roma, futuro in Turchia: c’è un nuovo scenario che interessa un calciatore giallorosso: ecco le ultime

Un difficile, ma non impossibile, approdo in Turchia, apre un nuovo scenario per l’attacco della Roma. I media turchi sono scatenati in queste ore, soprattutto dopo che il centravanti è stato avvistato in vacanza. Addirittura, ieri, si parlava di un accordo già fatto. Ma le cose non stanno esattamente così. Certo, un interesse, nei confronti di Dzeko c’è stato da parte del Fenerbahce, ma da qui a parlare di un accordo, ce ne passa.

Di mezzo ci sono tanti fattori: dalla questione economica (i 7,5 milioni di euro d’ingaggio sono una cifra importante) a quella che vede maggiormente protagonista l’attaccante bosniaco della Roma: lui si sente, a 35 anni, ancora un attaccante importante, e vuole rimanere in un top club. E onestamente la Turchia non gli piace più di tanto. Almeno per il momento.

Calciomercato Roma, Dzeko in Turchia: lo scenario

C’è soprattutto una questione politica in seno al Fenerbahce: in settimana infatti sono previste le elezioni presidenziali e ognuno – come racconta il Corriere dello Sport – per convincere i soci sta cercando di mettere sul piatto nomi importanti. Lo sponsor di Dzeko si chiama Ali Koc, che è uno dei candidati alla presidenza del club. In Turchia i media scrivono che qualora avvenisse la sua elezione, sarebbe pronto a ufficializzare Dzeko.

Strano, perché stesso, nelle scorse settimane, avrebbe dichiarato che in questo momento così delicato non è facile investire molto denaro sul calciomercato, anche perché, gli stipendi, vengono pagati con ritardo e nessun calciatore è disposto ad aspettare per vedere accreditarsi lo stipendio. Politica turca o mezza verità? Molto, se non tutto, si scoprirà la prossima settimana.