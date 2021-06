Calciomercato Roma, intesa ad un passo | La firma è imminente

Calciomercato Roma, le parti sono sempre più vicine: l’intesa tra le parti è a un passo. Ormai sta per scoccare l’ora delle firma

Calciomercato Roma Xhaka | Se non è ancora fatta, ormai stiamo per giungere al traguardo d’arrivo. Dopo settimane di estenuanti tira e molla, Arsenal e Roma sono a un passo dal trovare l’intesa definitiva per il trasferimento di Granit Xhaka in giallorosso. Accordo per il quale mancherebbero le classiche formalità, ma come riferito dal giornalista Rudy Galetti, il countdown per il trasferimento dell’elvetico alla Roma è cominciato: ogni istante può essere propizio per la fumata bianca.

Xhaka alla Roma, calciomercato | L’accordo è dietro l’angolo

L’Arsenal avrebbe accettato il rilancio di Pinto che, tra parte fissa e bonus, ha proposto ai Gunners una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L’accordo con lo svizzero classe ’92 è stato già trovato da tempo sulla base di un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione: l’attesa sta per finire, con Mourinho che avrà a disposizione il primo rinforzo per il suo nuovo centrocampo, in attesa che si definiscano le altre trattative che Pinto ha già impostato da tempo.