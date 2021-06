Roma, Mourinho prepara l’arrivo | Ecco lo sbarco Special

Roma, ormai manca poco allo sbarco di Mourinho nella Capitale: ecco le date e come si muoverà lo Special One in città

Il mese di lugli si avvicina sempre di più. Il mese dell’arrivo di Mourinho nella Capitale per cominciare, ufficialmente, la sua avventura in giallorosso. La città non aspetta altro che l’atterraggio del proprio profeta, quello chiamato a riscattare una stagione amara. Quello chiamato a ridare sogni e speranze ai tifosi giallorossi. Ormai manca davvero poco.

Non sarà costretto a nessuna quarantena lo Special One – spiega il Corriere dello Sport – perché ormai da un po’ di tempo ha lasciato l’Inghilterra per vivere questi ultimi giorni di vacanza in Portogallo. Per chi proviene da lì, non c’è nessun obbligo di quarantena a differenza da chi arriva dalla terra della Regina. Sì ai test, ma nessun isolamento. Avrà la possibilità di cominciare, in maniera immediata, a lavorare sulla nuova squadra.

Roma, Mourinho vivrà in città

Il tecnico portoghese vuole vivere in città. Ed è per questo motivo che sta facendo visionare diversi appartamenti sia alla Farnesina, e anche alcune ville a Roma Nord e a Monteverde. Non vuole lasciare mai la Capitale. Vuole godersi l’amore dei tifosi e quello che solamente Roma gli può dare. Sin dall’inizio della sua avventura. Che sicuramente spera sia piena di successi sportivi.

Tra due settimane quindi il sogno dei tifosi romanisti sarà realtà, e potranno vedere da vicino il nuovo allenatore. Tra presentazione e interviste non ci sarà un attimo di respiro. Tutti gli occhi saranno puntati sui suoi movimenti e le orecchie sintonizzate sulle sue parole. Si capirà molto sulla sua nuova Roma. E di come affronterà la prossima stagione.