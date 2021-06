Calciomercato Roma, non rientra nei piani | Strada in discesa per Mourinho

Calciomercato Roma, strada in discesa per Mourinho: il colpo a zero non rientra nei piani e di mezzo c’è un altro giallorosso.

La Roma ha una carta in più da giocare in questa sessione di calciomercato estivo e si chiama José Mourinho. Lo “Special One” ha già dimostrato di essere una calamita per calciatori di grande spessore. E così c’è la possibilità per i giallorossi di seguire nomi prima impensabili. Oltre al caso Sergio Ramos, c’è anche un’altra occasione che il general manager Tiago Pinto potrebbe prendere al volo.

Si tratta del brasiliano Paulinho, un centrocampista di assoluto valore, abile sia in fase di interdizione che negli inserimenti. Il centrocampista brasiliano ha da poco annunciato la rescissione del contratto che lo legava al club cinese dello Guangzhou ed è così libero.

Vista l’importanza del calciatore ci sono naturalmente numerosi club interessati, come Atletico Madrid, Benfica, Lione e Porto oltre a Bragantino e Corinthians.

Calciomercato Roma, il Benfica si defila per Paulinho: vuole Nzonzi

Dopo l’esperienza in Cina però il centrocampista brasiliano Paulinho preferirebbe tornare in Europa dove ha già vestito la maglia del Barcellona. Il punto più brutto dell’avventura catalana, per sua stessa ammissione, fu l’eliminazione dalla Champions League contro la Roma nel 2018. Chissà se troverà modo di sostituire quel brutto ricordo che ha dell’Olimpico con una nuova avventura in giallorosso.

Una notizia positiva in questa direzione la dà il sito portoghese di Record: il Benfica ha smentito l’interesse per Paulinho. L’obiettivo numero uno per il centrocampo è il giallorosso Nzonzi, un esubero che la Roma sarebbe ben felice di piazzare per evitare di pagare l’ultimo anno di contratto al francese.

Un doppio regalo della sua ex squadra a Tiago Pinto, che spera nella riuscita della trattativa Benfica-Nzonzi per poi pensare se, come e quando provare ad affondare il colpo per Paulinho.