Calciomercato Roma, richiesta rifiutata | La condizione per il sì

Calciomercato Roma, i giallorossi sono sulle tracce dell’esterno portoghese da un po’ di tempo, ma la concorrenza non manca di certo.

Oltre alle cessioni la Roma dovrà pensare velocemente anche agli acquisti che dovrà fare nei vari reparti. Uno di questi è sicuramente la difesa, dove la dirigenza giallorossa sa benissimo di dover intervenire dopo la serie di problemi avuti in queste ultime stagioni.

Tiago Pinto vorrà regalare al più presto dei colpi a José Mourinho, che dal canto suo ha chiesto un esterno (capace magari di giocare su entrambe le fasce senza particolari problemi) e un centrale difensivo affidabile ed esperto che andrà a fare coppia titolare con Mancini.

Calciomercato Roma, niente prestito per Dalot

Come riporta la BBC, il Manchester United ha rifiutato una richiesta di prestito dal Milan per Diogo Dalot. Il netto “no” del club inglese è arrivato principalmente per un motivo. La squadra rossonera infatti vorrebbe il terzino portoghese con la formula del prestito secco, mentre lo Utd vorrebbe inserire almeno un obbligo di riscatto.

In questa ultima stagione Dalot è stato proprio in prestito al Milan, dove ha disputato 21 partite e messo a segno una rete nella trasferta a Verona vinta dalla squadra rossonera per 2 a 0.

Giocatore molto interessante e di prospettiva (classe ’99) che da tempo è nell’orbita anche della Roma. Chissà se la società giallorossa punterà seriamente sul connazionale di Mourinho e di Pinto. Senza sfruttare il prestito secco però. Il Manchester è stato chiaro.