Calciomercato Roma, futuro Dzeko | La mossa del Fenerbahce

Calciomercato Roma, il futuro di Dzeko è ancora tutto da scrivere. Nel frattempo dalla Turchia arrivano nuove indiscrezioni

Il futuro di Edin Dzeko è ancora tutto da scrivere. Mourinho probabilmente lo terrebbe anche, ma quel contratto in scadenza ne 2022 – senza possibilità di rinnovo – a 7,5 milioni pesa eccome sulle casse giallorosse. L’ultima parola, come sempre, spetterà all’allenatore portoghese, ma la sensazione è che la Roma, davanti ad un’offerta, potrebbe cederlo senza nemmeno troppi rimpianti. Per poi lanciarsi in maniera definitiva sul possibile sostituto.

Negli ultimi giorni, inoltre, anche per via delle vacanze turche dell’attaccante bosniaco, era stata paventata l’ipotesi di un possibile interesse del Fenerbahce. Il club turco, però, non sembra in nessun modo avere la possibilità economica di prendere Dzeko. E a conferma di questo, ma anche per via di strategie di mercato differenti, sono arrivate le parole del giornalista turco Yagiz Sabuncuogu.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, le richieste di Mourinho | Pronti alla lotta

Calciomercato Roma, il Fenerbahce ha altri obiettivi

Intervistato da calciomercato.it durante la consueta CMIT TV, il giornalista ha sottolineato come il club turco in questo momento abbia altre priorità sul mercato. “Non penso sia un obiettivo – ha detto – ha 35 anni e il presidente sembrerebbe deciso a puntare su giocatori più giovani per il futuro”. Porta chiusa in faccia quindi alla possibilità di vedere Dzeko in Turchia. Anche perché, a quanto trapelato anche nei giorni scorsi, la destinazione non era gradita all’attaccante che si sente ancora importante e pronto a continuare a giocare in campionati molto più impegnativi di quello del Bosforo.

Al momento, insomma, Dzeko rimane a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Probabilmente ci sarà anche lui, il prossimo 6 luglio, a Trigoria, agli ordini di Mourinho, per iniziare la preparazione alla prossima stagione. Una decisione definitiva con ogni probabilità verrà preso nelle settimane successive all’inizio del ritiro.