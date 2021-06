Calciomercato Roma, rivoluzione in difesa: pronto l’assalto per il centrale giallorosso. Svelata l’ultima indiscrezione

Ore calde per il mercato della Roma, non soltanto sul fronte entrate, ma anche su quello uscite. E così, dopo aver posto basi importanti per l’acquisto di Granit Xhaka, per il quale mancherebbero soltanto le ultime formalità con l’Arsenal, Tiago Pinto deve guardarsi dall’assalto dei club esteri, pronti a mettere sul piatto cifre importanti per i gioielli della rosa di José Mourinho. Dopo Spinazzola, per il quale i capitolini chiedono non meno di 30 milioni di euro, un altro difensore della Roma sarebbe infatti finito nel mirino del Real Madrid.

Calciomercato Roma, il Real sonda Ibanez: le ultime

Calciomercato Roma Ibanez | Secondo quanto riferito da “As“, anche Roger Ibanez sarebbe stato sondato dai “Blancos”, alla ricerca di un rinforzo futuribile in difesa, reparto che in questa stagione ha palesato non poche difficoltà. Dopo l’addio di Sergio Ramos, sul quale ci sarebbe anche la Roma, le Merengues stanno scandagliando il mercato, alla ricerca di soluzioni alternative. L’ultimo nome finito nella lista dei vertici dirigenziali madrileni sarebbe proprio Ibanez, sul quale Fonseca ha fatto molto affidamento nella scorsa stagione, conclusa con 40 presenze totali all’attivo, 2 goals e 2 assist. Pinto, dal canto suo, è stato chiaro: la base d’asta per il classe ’98 è di 25 milioni di euro.