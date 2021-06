Calciomercato Roma, ipotesi prestito | Decide Mou

Calciomercato Roma, il giocatore della Roma potrebbe non trovare molto spazio nella prossima stagione. Ecco che quindi nasce un’ipotesi concreta.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il più presto possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente gli esuberi. Ci sono però anche altri giocatori che potrebbero finire in prestito in questa sessione di mercato, per crescere, valorizzarsi e accumulare esperienza che nella Capitale magari non potrebbero fare.

Calciomercato Roma, ipotesi prestito per Calafiori

Come riporta il Corriere della Sera, la Roma starebbe pensando seriamente ad un possibile prestito per il giovane terzino Riccardo Calafiori. Il classe 2002 si è riuscito a ritagliare i suoi spazi in quest’ultima stagione, soprattutto in Europa League, con i picchi di rendimento toccati prima con l’eurogol all’Olimpico contro lo Young Boys, e poi con l’assist, sempre tra le mura casalinghe, a Dzeko nel ritorno dei quarti contro l’Ajax.

Un ragazzo che ha sicuramente fatto vedere il suo grande potenziale, ma gli infortuni non lo hanno aiutato nella continuità delle prestazioni. Dopo il recupero dal grave infortunio di qualche anno fa, in questa stagione il terzino romano ha dovuto fare il conto con diversi stop che lo hanno limitato soprattutto nella parte finale del campionato.

La Roma, che punta molto su Calafiori, starebbe valutando attentamente una possibilità di prestito per far crescere il ragazzo sotto ogni punto di vista. Senza tralasciare che il prossima anno il titolare inamovibile della squadra guidata da Mourinho sulla fascia sinistra sarà sicuramente Leonardo Spinazzola. L’ultima parola sul prossimo futuro di Riccardo comunque ce l’avrà proprio lo Special One.