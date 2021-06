Calciomercato Roma, le richieste di Mourinho | Pronti alla lotta

Calciomercato Roma, le richieste di Mourinho sul mercato in linea con le potenzialità economiche del club: e attenti alla bomba finale

Mourinho, nella sua lunga carriera da allenatore, ha sempre cercato sul mercato il meglio. Cioè quei calciatori pronti, con cartellini non certo economici, per alzare il livello della squadra e vincere, soprattutto. Perché lo Special One, in qualunque squadra sia andato, ha avuto sempre come unico pensiero quello di alzare trofeo. E per questo, ai club, ha sempre chiesto un enorme sforzo economico.

La Roma, sotto questo aspetto, non può certamente accontentare in tutto e per tutto l’allenatore portoghese. Che, secondo quanto riporta Il Messaggero, avrebbe trovato un punto d’incontro con i Friedkin e con Tiago Pinto: non possiamo permetterci il cartellino da 50 milioni di euro? E allora andiamo a prendere calciatori pronti alla lotta. Già formati, esperti, che possono sicuramente aiutare i molti giovani che in questo momento compongono la rosa giallorossa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la decisione | Resta senza rinnovo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, annuncio Sergio Ramos | “Futuro in Italia”

Calciomercato Roma, le richieste di Mourinho

E sono probabilmente da leggere sotto questa lente le richieste dello Special One: da Rui Patricio, a Belotti, passando per Xhaka e anche alla telefonata a Sergio Ramos. Oltre allo svincolato Maksimovic che potrebbe in ogni caso essere un elemento da inserire in rosa per la sua esperienza. Tutti calciatori che vanno dai 27 anni in su e che sotto il profilo dell’esperienza possono essere sicuramente, e in maniera immediata, gettati nella mischia.

Poi si sa, a fine mercato, può succedere qualunque cosa. Con il costo del cartellino che si abbassa e con ingaggi che se al momento sembrano inarrivabili, potrebbero anche subire un ridimensionamento: ecco che l’interesse per Icardi, Aké, Van de Beek, Matic e Isco potrebbe tornare di nuovo in maniera prepotente alla ribalta. E sarà proprio in quei giorni che la Roma dovrà farsi trovare pronta a cogliere l’occasione.