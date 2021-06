Calciomercato Roma, addio Smalling | Scelto l’erede in Francia

By

Calciomercato Roma, a differenza di quanto si potesse pensare inizialmente, Mourinho vorrebbe apportare delle modifiche anche al reparto difensivo.

Lo Special One sa bene di non poter avanzare utopistiche pretese al suo nuovo club. Piuttosto, cercherà di costruire in sinergia con Pinto una squadra competitiva quanto sostenibile.

Le priorità restano da tempo quelle delle due estremità di campo. Da una parte, infatti, si è alla ricerca di un profilo che possa portare sicurezza tra i pali dopo il biennio tutt’altro che felice di Pau Lopez.

Per l’attacco, invece, indipendentemente dal futuro di Edin Dzeko, si cercherà di mettere sotto contratto anche un nuovo numero 9. In caso di cessione del bosniaco, verrà fatto un investimento importante.

Se l’ex City, invece, si convincesse a restare, si opterà per un giovane profilo, più economico e che possa crescere con calma sotto l’egida dello stesso Dzeko e di Borja Mayoral.

Qualche movimento in entrata riguarderà anche la zona mediana di campo che Mourinho vorrebbe infoltire con almeno un altro profilo che possa coadiuvare l’intoccabile Veretout.

Come anticipato, però, delle importanti novità potrebbero riguardare anche il reparto difensivo.

Calciomercato Roma, idea Botman per il reparto difensivo

Divenuto ufficialmente un nuovo calciatore della Roma a tutti gli effetti sul “Gong” finale dello scorso calciomercato, Chris Smalling non ha apportato quella sperata sicurezza sciorinata invece al primo anno.

Tormentato da intossicazioni alimentari e da ripetuti infortuni, l’inglese ha passato più tempo ai box che sul prato di gioco. Per tale motivo, qualora non arrivassero le giuste rassicurazioni dallo staff medico, Mourinho potrebbe anche dare il proprio consenso per la sua cessione.

Il forte interesse dell’Everton nei suoi confronti ha portato Pinto a guardarsi intorno per valutare eventuali alternative. Dopo i nomi di Bailly ed Aké, è emerso in queste ore anche quello di Sven Botman del Lille.

Stando a quanto riportato da “Il Romanista“, infatti, l’olandese piace molto ai capitolini, ben consapevoli che per portarlo all’ombra del Colosseo serviranno almeno 25 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.