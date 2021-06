Calciomercato Roma, Florenzi e cash | Scambio in Serie A

By

Calciomercato Roma, i capitolini continuano ad essere alla ricerca di un portiere e non è da escludersi che possa riaprirsi una pista italiana.

Quella dell’estremità difensiva rappresenta una priorità per i capitolini ormai da diverso tempo. Dopo la sortita di Alisson, nessuno dei suoi successori è riuscito ad apportare sicurezza e dare garanzie quantomeno rasentabili quelle del brasiliano.

Per tale motivo, pochi giorni dopo la sua firma, Mourinho ha sottolineato come la ricostruzione della sua squadra dovesse partire proprio dal portiere. Tanti i nomi susseguitisi in questi mesi, altrettante le trattative sfumate.

Dopo i tanti sondaggi per i portieri italiani, infatti, Pinto sembrava aver messo nel mirino Rui Patricio del Wolverhampton. Il portoghese è ben noto allo Special One ed è da lui considerato come il giusto elemento dal quale ripartire.

Si tratterebbe del classico “usato sicuro”, un colpo alla Kolarov per intenderci, che permetterebbe ai giallorossi di vantare un profilo saggio per almeno 2 anni. Dopo un biennio, però, la vessata questione di trovare un nuovo elemento a difesa dei pali si porrebbe nuovamente.

Per tale motivo, complice anche le complicanze nate nella trattativa con il Wolves, a Trigoria pare si stia considerando nuovamente la possibilità di ingaggiare chi conosca il nostro campionato e che abbia molti più anni di carriera davanti rispetto all’iberico.

Calciomercato Roma, Florenzi per arrivare a Gollini

In pole position figura il nome di Pierluigi Gollini, 26 enne dell’Atalanta che sembrerebbe già aver dato la sua disponibilità al trasferimento nella Capitale.

Protagonista di una buona stagione, integrata da alcune parentesi altalenanti che hanno portato Gasperini a preferirgli Sportiello per qualche match, il numero 95 potrebbe essere coinvolto in un affascinante “baratto”.

Stando a quanto riportato da “Il Romanista“, infatti, Alessandro Florenzi piace molto all’Atalanta e sarebbe stato individuato dal “Gasp” come il giusto esterno con il quale acuire la già clamorosa potenza delle corsie orobiche.

Il numero 24 non sarà riscattato dal PSG ma il suo futuro continua ad essere lontano da Roma. Potrebbe dunque essere trovato un punto di incontro che accontenti tutte le parti in causa.

La soluzione ideale sarebbe dunque quella di dar vita ad uno scambio che porti Gollini in giallorosso e Florenzi in neroazzurro. Al momento, però, le richieste di Percassi sembrano esagerate.

Il presidente, infatti, avrebbe richiesto anche un conguaglio economico compreso tra i 6 e gli 8 milioni. Seguiranno aggiornamenti.