Calciomercato Roma, sogno Sergio Ramos | La risposta a Mourinho

Calciomercato Roma, in queste ore sarebbe emerso un retroscena inaspettato relativo al corteggiamento fatto da Mourinho a Sergio Ramos.

Lo storico difensore centrale del Real Madrid ha annunciato l’addio ai Blancos in una commovente conferenza stampa tenutasi la scorsa settimana. La presenza di moglie e figli all’evento ha sottolineato come il significato di quella casacca, per lui, sia andato addirittura oltre il motto degli avversari blaugrana “Mas que en club”.

Lo hanno testimoniato le lacrime e l’emozione con le quali l’iberico ha salutato chiunque lo abbia accompagnato in questi 16 lunghi anni.

Il numero 4, attutito il dolore della separazione, dovrà ora pensare ad un futuro che sa bene non poter essere lunghissimo ma che crede possa ancora regalargli le giuste soddisfazioni, non solo economiche.

Per lui non mancano di certo le pretendenti e già negli scorsi mesi, quando si diffuse l’indiscrezione che non avrebbe rinnovato, aveva ricevuto diverse advances da plurimi club europei.

Scartate esplicitamente le ipotesi di Siviglia e Barcellona, Ramos è stato contattato soprattutto dalla Premier League e da due squadre di Serie A. Una di queste, come ormai sappiamo, è la Roma, cui si aggiunge la concorrenza del Milan.

I rossoneri, infatti, nei giorni scorsi lo avrebbero chiamato per sondare il terreno, consapevoli, come tanti altri club, delle importanti difficoltà che la trattativa presenta.