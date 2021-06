Calciomercato Roma, conferma o prestito? Come sempre spetterà allo Special One la parola definitiva. Ma la partenza appare più vicina

Almeno lui, è certo, ci sarà il prossimo 6 luglio quando inizierà ufficialmente la stagione della Roma. Ma non è certa, al momento, la sua permanenza anche per il prossimo campionato. La società giallorossa valuterà, insieme allo Special One, la sua posizione. Cercando di fare il meglio per la sua crescita. Non c’è dubbio però che partirà nuovamente indietro nelle gerarchie. Ma vista la giovane età, il tempo c’è tutto per andare e tornare, magari più forte e più pronto di adesso.

Ovviamente, come detto, deciderà Mourinho. Che lo ha studiato. E lo ha fatto vedere anche durante questo lungo percorso di avvicinamento alla Capitale. Lo Special One, infatti, in un video pubblicato sui suoi social, ha mostrato interesse verso Calafiori. Il classe 2002, lanciato da Fonseca, ha mostrato quando sceso in campo di essere pronto. O quasi. Certo, se di mezzo ci fosse stata meno sfortuna, allora le cose sarebbero potute cambiare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro Dzeko | La mossa del Fenerbahce

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, le richieste di Mourinho | Pronti alla lotta

Calciomercato Roma, Calafiori in prestito? Decide Mou

In ogni caso, come riporta oggi il Corriere della Sera, Tiago Pinto starebbe pensando di mandarlo in prestito per dargli la possibilità di giocare con una certa regolarità. Chiuso nelle gerarchie da un devastante Spinazzola (che sta confermando all’Europeo le sue grandi qualità), per il 19enne Calafiori si potrebbe prospettare un’altra annata all’ombra del forte compagno di reparto. E sinceramente, come da lui stesso ammesso durante un’intervista, non sarebbe felice.

Come detto, però, il 6 luglio ci sarà. Inizierà a lavorare con Mourinho, che ne guarderà da vicino le qualità e non solamente tramite un video al pc. Poi una decisione verrà presa, probabilmente, anche di comune accordo con il calciatore. Pronto nel caso a lasciare per un anno la sua seconda casa che è Trigoria, e magari tornare pronto a prendersi in maniera definitiva una maglia da titolare.