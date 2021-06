Calciomercato Roma, svolta Pellegrini | La rivelazione sul suo futuro

Calciomercato Roma, futuro Pellegrini: che ne sarà del centrocampista giallorosso? Rivelazione sul suo futuro

Calciomercato Roma Pellegrini | A tenere banco in casa giallorossa è sempre il futuro di Lorenzo Pellegrini, il cui contratto in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato. Il centrocampista è stato accostato nelle ultime ore anche al Barcellona: si è vociferato di un possibile scambio con Lenglet, pista che al momento appare poco percorribile. Sicuramente una situazione dovrà essere trovata a stretto giro di posta: il desiderio di entrambe le parti in causa è quella di continuare il sodalizio, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere, per non ritrovarsi a pochi mesi dalla scadenza con un contratto ancora in bilico, ma soprattutto per “consegnare” a Mou un calciatore “libero” di testa.

Pellegrini-Roma, calciomercato | Obiettivo rinnovo, la rivelazione

Del futuro di Pellegrini ha parlato il giornalista Roberto Maida, intervenuto a Radio Radio. Ecco quanto dichiarato relativamente a quest’argomento: “Pellegrini rimane alla Roma al 100%. Tiago Pinto su Pellegrini si gioca la sua credibilità, l’accordo sarà trovato abbastanza facilmente.”

Insomma, dalle parole di Maida trapela ottimismo sul buon esito dell’operazione, che a meno di clamorosi colpi di scena, farà di Pellegrini una colonna portante della nuova creatura di José Mourinho.