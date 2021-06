Calciomercato Roma, tormentone Sergio Ramos | Annuncio in diretta

Calciomercato Roma, Sergio Ramos ormai è un caso: l’annuncio in diretta non passa inosservato e apre nuovi scenari

Calciomercato Roma Ramos | L’impressione è che la telenovela Sergio Ramos lascerà con il fiato sospeso tutti i tifosi della Roma ancora per molto tempo. Dopo l’addio al Real Madrid dopo ben 16 anni, il difensore spagnolo, attualmente svincolato, è ancora alla ricerca di una squadra. Le indiscrezioni di certo non mancano: alcuni rumours lo hanno accostato in maniera frenetica alla Roma, con Mourinho che avrebbe contattato in prima persona il classe ’86, per convincerlo a sposare la causa giallorossa. La trattativa per il trasferimento di Ramos in giallorosso non è però, molto agevole: non soltanto per gli eventuali costi relativi all’ingaggio, sui quali ci potrebbe essere un’agevolazione, ma a causa della concorrenza folta, con il Psg che osserva la situazione con molto interesse.

Ramos alla Roma, calciomercato: filtrano smentite

A tal proposito, importanti novità sono state svelate dal giornalista Roberto Maida a Radio Radio: “Ramos? Dalla Roma escludono in maniera categorica“. Smentite, dunque, sull’ipotetico sbarco del difensore nella Capitale. Pretattica o verità? Ai posteri l’ardua sentenza, fermo restando che anche quando fu annunciato José Mourinho, la maggior parte degli addetti ai lavori credeva che la scelta dei Friedkin dovesse ricadere su Maurizio Sarri. Staremo a vedere se la nuova proprietà regalerà ai propri tifosi un altro colpo ad effetto: Ramos-Roma, per ora solo smentite, in futuro…chissà.