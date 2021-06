Calciomercato Roma, pazza idea dalla Juventus | Sfida al Milan

Calciomercato Roma, pazza idea dalla Juventus: lanciato il guanto di sfida al Milan per il colpaccio. L’annuncio

Il #Milan vorrebbe sostituire #Chalanoglu con #Ramsey: proposto alla #Juventus un prestito con diritto di riscatto.

Anche la #Roma si è fatta avanti. — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) June 21, 2021

Importante indiscrezione di mercato rilanciato dal giornalista di fede juventina Marcello Chirico, per il quale il Milan avrebbe proposto alla Juventus un prestito con diritto di riscatto per mettere le mani su Aaron Ramsey, dopo le note vicissitudini legate a Çalhanoğlu. Il turco, infatti, ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo messa sul piatto da Maldini, e di “sposare” il progetto Inter: i rossoneri, a questo punto, non si sarebbero persi d’animo, e avrebbero bussato alla porta della Juve per capire la fattibilità dell’operazione Ramsey, sul quale ci sarebbe anche la Roma.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, l’annuncio Instagram su Sergio Ramos

Calciomercato Roma, sfida al Milan per Ramsey: i dettagli

Per il gallese ex Arsenal, la proposta del Milan è stata di un prestito con diritto di riscatto, formula che non esalterebbe tanto la Juventus, che gradirebbe una cessione a titolo definitivo di quello che è considerato a tutti gli effetti un esubero. Ci sono stati dei dialoghi con l’Arsenal, ma al momento nulla di concreto: anche la Roma, però, osserva il da farsi, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Oltre a Xhaka, si sonda il terreno per un altro centrocampista: l’idea Paulinho non tramonta, ma occhio all’opportunità Ramsey. Che possa nascere un testa a testa con il Milan?